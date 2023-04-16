شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 25 .. شريف يساوم شهيرة وريهام حجاج تطرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 25، بطولة ريهام حجاج، بمشهد تسأل فيه شيري هشام عن الشخص الذي تحدث معه عن خطتهما للتخلص من زياد، ويحاول المراوغة، كما يواجه هشام نرمين بتحذيرها لزياد وتؤكد له أنها لن تسمح بأن يصاب والد ابنها بأي شيء، ويشير لها هشام إلى أن شيري لو عرفت ستغضب، وتخبره نرمين بخطة أخرى وتطلب منه أن يطمئن.

وفي مشهد آخر يهدد شريف شهيرة بما عرفه من رجب ويساومها، كما تبكي آية بسبب حرمانها من ابنتها وحبها لشريف، وتؤكد لها جميلة أن كل الأمور ستكون على ما يرام وتلومها على حبها ومبرراتها لشريف.

وتقابل مي أكرم وتحاول إقناعه بأنها ضحية وتحبه ولا تستطيع العيش بدونه وتطلب منه أن تكون علاقتهما في السر وعدم إخبار أحد ويقابلها أكرم بالصمت، وتخبر شيري نرمين بطلاق آية أخت جميلة وتشعر نرمين بالسعادة وتتمنى نفس الأمر لجميلة، وتقرر نرمين إرسال يونس لبيت والده لكي ينقل لها أخبارهم.

وترسل شهيرة رسالة لشريف تخبره أنها توافق على كل طلباته، يطلب منها شريف أن يقابلها في المكتب، تزور جميلة شريف في مكتب والدها وتقوم بطرده، ويؤكد لها أن كل الأموال التي أخذها من حقه، ويهددها بما يعرفه ويطلب منها أن تسأل والدتها، ويجد شريف أمامه ضابط شرطة ويغادر شريف في هدوء، وتسأل جميلة الضابط عن رجب ويخبرها أنه يشك في أمر ما أخبرته به إحدى الطالبات.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.