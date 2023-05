شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 5.. الشيخ عثمان يصل لاسم ورقم تليفون الرائد عمر الإمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُكملت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، بهروب مروة (سارة الشامى) من منزل الشيخ عثمان (أحمد السقا)، الذى بدورة يوفر مكان آمن للمهندس زياد (عماد الطيب) وبه مادة الـ C4 المطلوبة، من أجل بدء تصنيع الصواريخ، ويطلب زياد مهلة شهر حتى يكون استطاع الانتهاء من تصنيع أول صاروخين.

يأمر الشيخ عثمان بالبحث عن مروة بأي طريقة واحضارها إليه، وكذلك يأمر بتدريب الشباب الجديد من التكفيريين وتجهيز كل شىء للعملية الجديدة المقرر تنفيذها الليلة، وفجأة تعود مروة إلى المنزل ومعها رقم تليفون الرائد عمر الذى يستهدف الشيخ عثمان تصفيته وهى أيضا تريد الانتقام منه بعد تصفية زوجها فؤاد (أحمد أبو زيد).

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحا و3.15 ظهراً، كما يُعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحا والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إيناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد إمام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.