شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 25 .. مريم الخشت تنتحر فى النيل قبل أن يفتضح أمرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، أحداث عديدة، حيث قررت إسراء "مريم الخشت" أن تنتحر، فتركت ابنتها ليلاً بجوار زوجها علاء "محمد فهيم" وتركت جوابا له تودعه فيه وتوصيه على ابنتها هناء، وألقت إسراء بنفسها في النيل وانتحرت خوفا من أن يفتضح أمرها، خاصة بعد أن قال لها علاء أنه سيخبر أبوه عبد الجبار.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه مشكلات كثيرة.