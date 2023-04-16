شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 25.. المعلم عوض يطلب مشاركة طه القماش فى تجارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 بطولة أمير كرارة، بذهاب المعلم عوض إلى طه القماش، ويعرض عليه أن يدخل معه شريكا في مشروعه الجديد "المطبخ" الذي يعيد فيه بيع الملابس القديمة بعد إعادة تجهيزها، ويطلب منه طه القماش فرصة للتفكير.

وتعرض راوية على طه القماش أن تطلب من والدتها في الخارج إرسال ملابس من هناك وإعادة بيعها في المحل، ويوافق طه على الفكرة، فيما يرفض طلب رشاد بمشاركته في تجارته الجديدة.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.