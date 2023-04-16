الفنانة المصرية “الوحيدة” التي تم اختيارها ضمن مسابقة أجمل 100 وجه في العالم.. ليست ياسمين صبري ولا هنا الزاهد!!

كتب امير فتحي في الأحد 16 أبريل 2023 11:43 مساءً - كشفت الفنانة مي عمر -في وقت سابق- عن حصولها على المركز الثامن بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم للعام 2022؛ لتصبح أول مصرية تصل لقائمة النجمات الـ10 الأوائل، علماً بأن المسابقة شهدت سابقاً ترشيح النجمات ياسمين صبري وهنا الزاهد وهاجر أحمد وحنان الخضر.

وعبرت مي عمر عن سعادتها الشديدة بهذا الحدث عبر صفحتها الرسمية بموقع الـ «إنستجرام» قائلة: «سعيدة جداً بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم وحصولي على المركز الثامن، وأني أكون أول مصرية تكسب وتصل للنهائيات».

مي عمر في قائمة أجمل 100 وجه في العالم

وأضافت: «وكمان في العشرة الأوائل متقدمة علي نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة ووندر وومان التي حصلت على المركز الـ12، أكتر من حد من مصر إترشح للتصفيات قبل كده، ولكن دي أول مرة فنانة مصرية تكسب وتعدي التصفيات وتوصل للنهائيات».

واختتمت مي حديثها قائلة: «دي حاجة مفرحاني عشان سببين، الأول إني كسبت في مسابقة عالمية مهمة زي دي، والحاجة التانية إن اللي كسبت فنانة مصرية بتحب أي مكسب أو انتصار يحققه أي مصري، مصر هي بلد المبدعين والعظماء».

مي عمر تُروّج لـ «فيلم هارلي»

من ناحية أخرى، روّجت الفنانة مي عمر، لموعد طرح فيلمها الجديد “فيلم هارلي” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت الفنانة مي عمر على بوستر الفيلم: “هارلي أول يوم عيد الفطر في جميع السينمات بمصر والوطن العربي”.

واحتفلت أسرة فيلم “هارلي” بإنتهاء مراحل التصوير الذي ينافس في موسم عيد الفطر المبارك 2023 ، حيث تم يوم الأحد الماضي، تصوير آخر مشاهد في الفيلم.

وشهدت كواليس آخر يوم تصوير بفيلم “هارلي”، التقاط فريق العمل صورا تذكارية مع بطل الفيلم النجم محمد رمضان.

فيلم “هارلي” يخوض بطولته النجوم محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومشرف عام لرويال صن رياض المزهر، وإشراف على انتاج رويال صن محمد ناصف، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن، ومن إخراج محمد سمير.

مي عمر في موسم رمضان 2023

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة مي عمر في بطولة مسلسل “علاقة مشروعة” الذي عُرض في النصف الأول من موسم رمضان 2023 الجاري.

ونفت مي عمر تمامًا ما يتردد على شبكات التواصل الاجتماعي من أن مسلسل «علاقة مشروعة» الذي تقوم ببطولته مع الفنان ياسر جلال، يدعو للزواج السري. قائلة: «لا ندعو لأي شىء، نحن نقدم وجبة درامية مسلية للجمهور في رمضان.

وأكدت مي عمر أنها وصناع المسلسل يحاولون أن يضعوا أيديهم على بعض النقاط ومناقشتها في إطار درامي للتنبيه فقط.

وعن دورها في المسلسل «بثينة» قالت مي عمر: «بثينة امرأة وضعتها الظروف القاسية فى طرق أخرى حتى تستقر وتعيش حياتها بشكل هادئ، لذا أقدمت على تجربة الزواج الثانى أو الحياة الجديدة بسبب ما عانت منه بسبب زوجها الأول، والذى كان يهينها».

ومسلسل «علاقة مشروعة» من المسلسلات التي عرضت في النصف الأول من رمضان، حيث بلغ عدد حلقاته 15 حلقة، وهو من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، خالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

أحدث أعمال مي عمر

تجدر الإشارة هنا إلى أن الفنانة مي عمر، حققت مؤخرًا نجاحًا جماهيريًا واسعًا بـ دور ” رانيا” الذي قدمته في مسلسل “رانيا وسكينة” الذي خاضت بطولته رفقة النجمة روبي ومجموعة من النجوم على رأسهم:” أحمد خالد صلاح، صبا الرافعي، محمد رضوان، نبيل نور الدين”، ويشار إلى أن مسلسل ” رانيا وسكينة” من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل حول بعدما يتم إتهام الفتاة المدللة رانيا السنهوري بقتل والدها الثري، تنقلب حياتها رأسًا على عقب حيث تجد في طريقها الفتاة المكافحة سكينة والتي هي الأخرى تواجه أخطار لم تكن في الحسبان، فتتحد الفتاتين معاً لمواجهة سلسلة من المغامرات والخروج من أزمتهما.

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “بضع ساعات في يوم ما” ، الذي يشاركها بطولته عدد من النجوم الشباب.

وهو بطولة النجوم مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

أما في الدراما، فتستعد الفنانة الشابة مي عمر للعب دور البطولة في مسلسل “ملكة المسرح” الذي يتم التحضير له حاليًا، وهو مكون من 10 حلقات ويعرض على إحدى المنصات الرقمية.

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