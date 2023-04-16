ريهام عبدالغفور تفاجئ الجميع بجرائتها وتختار أكثر ممثل من أبناء الفنانين لا يعجبها تمثيله.. لن تتوقع من هو؟

كتب امير فتحي في الأحد 16 أبريل 2023 11:43 مساءً - حلّت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج “حبر سري” تقديم الإعلامية أسما إبراهيم وكشفت تفاصيل من حياتها الشخصية والمهنية.

وتحدثت ريهام عبد الغفور عن بدايتها الفنّية، قائلة: “كنت أحب أن أبدأ الوسط الفني بعيدًا عن والدي حتى لا يتحدث أحدا عن هذا الأمر، ولكن عندما أرى شخصا يدعم ابنه أتفهم ذلك جيدًا، وأنا فقط كنت أريد أن يكون أبى فخور بى ولا يسمع أننى مثلت بسبب اسمه هو فقط”.

ممثل لا يعجب ريهام عبدالغفور من أبناء الفنانين

وأشارت ريهام عبد الغفور، إلى معظم الفنانين ممن في جيلها من أبناء الفنانين، أثبتوا أنهم يمتلكون موهبة كبيرة، ولم يدخلوا المجال الفنى بسبب آبائهم الفنانين، ومنهم أحمد صلاح السعدني ومحمد عادل إمام ودينا وإيمى سمير غانم.

وعند سؤال مضيفتها الإعلامية أسما إبراهيم، عن اسم واحد من أبناء الفنانين لا يعجبها تمثيله وتراه أقل موهبة بين الجميع أكتفت “ريهام” بالكشف عن أول حرفين من اسم هذا الفنان وهو (أ.ح).

سبب غياب ريهام عبدالغفور عن مسلسل رمضان كريم 2

أوضحت الفنانة ريهام عبدالغفور سبب غيابها في مسلسل رمضان كريم 2 خلال ظهورها في برنامج حبر سري.

وقالت إنها «رفضت المسلسل بسبب أنه كان اتعمل في 2017 والجزء التاني مش بعديه بسنة ولا حاجة، أو كان في أي اتفاق مسبق مثلا وأنا خليت بيه» وأضافت ريهام «احنا كنا بنتفق نعمل مسلسل رمضان كريم سيزون واحد، وطبيعي بعد 6 أو 7 سنين ممكن تكون اختياراتي في الحياة اتغيرت، فاختياراتي في شغلي اتغيرت».

وتابعت «كنت لسة عاملة مسلسل وش وضهر وبنت شعبية وكدة، ومبحبش أكرر أدوار متشابهة، فالوقت اللي اتعرض عليا فيه مكنش مناسب بالننسبالي لأن كنت لسة عاملة دور شعبي».

وأضافت: «أنا متعرضش عليا عشان أرفض، ولكن صحفي سألني انتى عند استعداد تعملي سيرة ذاتية لأستاذة فاتن حمامة، لكن أنا موضوع السيرة الذاتية أخاف منه، لأن كل واحد عنده قدراته، وأضافت أنا فكرة التقليد مش موجودة عندي خالص».

ولكن على الرغم من غياب ريهام عبدالغفور عن مسلسل رمضان كريم2، إلا أنها تشارك حاليا مسلسل «رشيد» الذي يعرض في رمضان 2023، ويشارك معاها في البطولة كل من الفنان محمد ممدوح، وصلاح عبدالله، وهالة صدقى، وسيد رجب.

مسلسل “رشيد”

ومن ناحية أخرى، شاركت ريهام عبدالغفور في بطولة مسلسل رشيد الذي تم عرضه في الجزء الأول من موسم رمضان 2023 الجاري.

وقالت عن دورها في مسلسل “رشيد”: “لما كلمتني شركة الإنتاج وعرضوا عليّ الدور وعلمت أنني سأعمل مع محمد ممدوح فرحت بالطبع فأنا من معجبات (تايسون) فنيًا وإنسانيًا وكان نفسي أشتغل معه والتجربة كلها جذبتني، ولما قرأت الدور أحببته جدا، وفكرة إنه بعد مسلسل (الأصلي) فكان دورا مختلفا شكلا وموضوعا وهو أكثر ما أبحث عنها في أي دور”.

وعن الكيميا بينها وبين ممدوح، أوضحت: “التمثيل مع ممدوح ممتع جدا، وكان فيه مباراة جيدة بيننا وأنا بحب إحساسه جدا، والمخرجة مي ممدوح أيضا مخلصة جدا وفاهمة ما تريده من الممثل”.

وتابعت: “في سنة 2010 كنت شاغلة نفسي بالسينما وقدمت أدوارا مش حلوة وأضرتني، وقررت طالما ربنا منحني أدوارا جيدة في التليفزيون أركز عليها بشكل أكبر، وكنت محظوظة هذا العام وقدمت أعمالا شبه متكاملة”.

وأعربت ريهام عبد الغفور عن سعادتها بالأعمال الـ15 حلقة، قائلة: “مبسوطة بالعمل في الأدوار الـ15 و 10 حلقات وتجاربي هذا العام كان معظمها كده ومهمة عشان الموضوع مايبقاش فيه ملل أو تعب بزيادة، وحتى الجمهور لم يعد لديهم صبر لمشاهدة 30 حلقة، ويا رب تكمل هذه الموضة”

أبطال مسلسل رشيد

ويشارك في بطولة مسلسل رشيد كل من الفنان محمد ممدوح (تايسون)، وريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبدالله، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل رشيد

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول، جريمة قتل يُتهم فيها بطل العمل محمد ممدوح، في إطار تشويقي اجتماعي، رومانسي، يعيش قصة حب مع ريهام عبد الغفور التي تعمل كوافيرة، وفي ليلة عقد قرانه يتم إلقاء القبض عليه، ويتم حبسه، ويقضي «رشيد» أيامه محاولاً الهروب من السجن والانتقام ممن أدخله السجن وحرمه من حب حياته، وتساعده ريهام عبد الغفور في إثبات براءته والانتقام ممن ظلمه.

أحداث الحلقة الأخيرة

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل رشيد كشف الحقائق وخطوبة ابنه حسن مالك، وذلك من خلال معرفته أن اسماء السبب في دخوله السجن حيث إنها اشتركت في الجرائم مع صلاح وأمير، وذلك بنسخها مفاتيح السيارة وتصوير الفيلا لتنتهي حياتها بجرعة زائدة من المخدرات، أما صلاح فقد تم قتله على يد أمير بخطة من رشيد، وقام بتصويره وتسجيل اعترافه ليتم القبض عليه، اما رشيد فقد حصل على براءة من تهمة القتل، وحصل على حكم سنة حبس مع ايقاف التنفيذ في تهمة الهروب، فيما سلم جزءًا كبيرًا من الذهب واحتفظ بعدد قليل من السبائك.

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