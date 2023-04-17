شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 25.. عبد الجبار يطلب من دميانة قتل نادرة مقابل 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت دميانة "جومانا مراد" لعبد الجبار "جمال سليمان" وطلبت منه الخمسة ملايين جنيه ثمن المنزل الذي اشتراه، ولكنه اشترط عليها أن تقتل صديقتها نادرة "نيللي كريم"، وحاول أن يبرر لها القتل بأنها لا تحبها ولم تأت لزيارتها أو السؤال عليها، ورهن الخمسة ملايين جنيه إلى أن تنفذ طلبه، وبالفعل وضعت لها السم في الفطير، وقبل أن تأكلها بيدها قالت لها نادرة "دفعلك كام عبد الجبار عشان تقتليني يا دميانة".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه مشكلات كثيرة.