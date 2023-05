شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 5.. إحباط عملية إرهابية بفندق بالجيزة وعثمان يهدد عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستنتج الرائد عمر الإمام (محمد فراج) من تجميع أوراق خاصة بالتكفيرى فؤاد (أحمد أبو زيد) مخطط العملية الجديدة، وذلك فى الحلقة الخامسة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، حيث يتوقع عمر أن العملية الجديدة ستكون ثلاثية أى فى ثلاثة أماكن سياحية جميعها فنادق فى الجيزة، ويواصل عمر وشريف زيدان تحديد الأماكن المستهدفة من قبل الخلية التكفيرية.

تكشف مروة (سارة الشامى) للشيخ عثمان (أحمد السقا) أنها ذهبت إلى منزل والدها لإحضار الذهب الخاص بها من أجل شراء سلاح وأخذ ثأر زوجها فؤاد وتكشف له أيضاً أنها حامل ليخبرها عثمان بأنه سيتزوجها بعد انتهاء شهرر العدة مباشرة، وينتقل المشهد إلى مبنى الأمن الوطنى، بعدما تم إحباط انفجار عبوة ناسفة بأحد فنادق الجيزة، وفى نفس الوقت يتصل الشيخ عثمان بالرائد الإمام ويهدده ويؤكد له أن نهايته اقتربت.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إيناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.