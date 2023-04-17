شكرا لقرائتكم خبر عن جت سليمة الحلقة 10.. بصمة السرداب فى أنف سلوى خطاب ودنيا سمير غنام تغنى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، المذاع على قناة CBC، ومنصة Watch it، تحدثت "سليمة" دنيا سمير غانم مع "الموكوس" محمد سلام، وأخبرته أنها تظن أن الفصل الناقص من الكتاب السحرى موجود في السرداب ولكنه ببصمة أنف سلوى خطاب.

ورافقت "سليمة" "ملكة الأنوف" سلوى خطاب، في حديقة الزهور التي تعتني بها الملكة وتبدأ “سليمة” تحكي للملكة قصة “الجميلة والوحش” وتناولت القصة حب الجميلة للوحش رغم بشاعة منظره إلا أن الجميلة حبته بسبب جمال روحه.

وواست "ملكة الأنوف" التي تتعرض للتنمر بسبب كبر أنفها وتغني لها أغنية الفنان حكيم "حلاوة روح": ياللي تحب الجمال الحلو حلو الروح.. في ناس جميلة أوي وعايشة حلاوة روح.. وبإيه يفيد الجمال، لو عشت بيه مجروح"، وتخبره بأن هذه المقولة لشخص حكيم.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.