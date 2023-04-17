شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 25.. إخوة جابر يستقبلونه بعدم ترحاب بسبب عمله فى السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 بذهاب سحر (مها نصار) إلى صفاء (انتصار) لتخبرها أن كلامها عن مهرة (ياسمين عبد العزيز) سابقا وعن أن ابنها ابن جابر (أحمد العوضي) غير صحيح، ولكن صفاء تطردها، ثم يذهب جابر إلى قريته في الصعيد لمقابلة أشقائه، ولكنهم يواجهونه بعمله في السلاح ويرفضون أخذ المال منه، كما تخبره شقيقته أنهم لا يقبلونه وسطهم بماله الحرام، ليصفعها بالقلم وتركهم.

تذهب نوسة (دنيا المصري) خلال أحداث الحلقة إلى جابر لتواجهه على خيانة حبها له، واستمرار حبه لمهرة، مع محاولته إقناعها أن تبقى جواره ولكنها ترفض، وتترك المنزل وتذهب.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.