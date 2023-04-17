شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 25 .. حريق مصنع مهرة وجابر يفتتح شركة عقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب صفاء (انتصار) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 إلى زيدان (ماجد المصري) لإخباره أن مهرة تلعب من ورائه، وأن الطفل ليس ابنه، وإنما ابن جابر (أحمد العوضي)، ولكن يصدمها زيدان بمعرفته بهذا الأمر ويحذرها من التحدث في ذلك مرة أخرى وإلا ستخسر.

ينجح جابر في 7 عمليات خاصة بتهريب السلاح، بعد عمله مع جون (طارق النهري) وإثنائه عليه، ويطلب منه افتتاح شركة عقارات خاصة به، للتغطية على عمله في السلاح، وبالفعل يفتتح شركته برفقة عدد من المهندسين البارعين، ثم يتعرض مصنع مهرة لحريق ضخم، وصدمتها في ذلك.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.