صورة نادرة لـ مي العيدان برفقة زوجها المُسن الذي تزوجته بعمر الـ 16!! لن تتخيلوا كيف بدت بجانبه!!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أبريل 2023 12:50 صباحاً - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن صورة قديمة لها حين كانت تبلغ من العمر 16 عاماً، برفقة زوجها الراحل علي المفيدي من أول أيام زواجهما.

الإعلامية الكويتية نشرت صورة قديمة جمعتها بطليقها الراحل، الممثل والمخرج الكويتي علي المفيدي، وعبرّت عن حنينها له بكلمات مؤثرة، بقولها: صورة أول مرة أنشرها في أول أيام زواجي من علي المفيدي كنت بعمر الـ16 عامًا.. تزوجنا عن حب وعشنا مع الحب وعندما افترقنا بعد 11 عاماً طل أيضاً بيننا الحب وقبله الاحترام

وأضافت الإعلامية الكويتية: فمن يلتقون على الحب لا يدخل الكره بينهم.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته.

مي العيدان مع زوجها الأول “علي المفيدي” في صورة نادرة – 1995م

من هو زوج مي العيدان؟

إشارة إلى أن علي المفيدي هو ممثل ومخرج كويتي توفي في عام 2008 وكان تزوج من الإعلامية مي العيدان في عام 1995 وانفصلا عام 2006 أي قبل وفاته بسنتين وذلك بعد خلافات استمرت بينهما لعدة أشهر.

من هي مي العيدان؟

من العيدان هي الفنانة التي انتقلت إلى مجال الإعلام، فهي ممثلة كويتية وكاتبة وناقدة وإعلامية، اشتهرت بحدتها في النقد للأعمال والشخصيات الكويتية، حيث أثارت الجدل في مناسبات كثيرة جراء نقدها الحاد.

تنحدر (مي بدر عيدان المحيميد) من بلاد الكويت، وتنتمي إلى الديانة الإسلامية، بدأت مسيرتها المهنية مي العيدان وهي صغيره عندما كانت تبلغ من العمر 16 عام، حيث دخلت عالم الفن لتنتقل بعدها إلى ميدان الصحافة والإعلام.

تبلغ مي العيدان من العمر 46 عام، فقد ولدت في الكويت عام 1977، بدأت مي العيدان مشوارها الفني في عام 1993 عندما مُنحت دور صغير في مسلسل “سليمان الطيب”، بعد ذلك عملت مي العيدان في أعمال مسرحية مشتركة، بعد قيامها بأداء عده أدوار فنية اعتزلت التمثيل بناء على رغبة والدتها التي شجعتها على دخول كلية الصحافة والإعلام، حيث تخرجت مي من كلية الصحافة وعملت كاتبة صحفية وناقدة اجتماعية. ومنذ ذلك الوقت.

وحتى الآن مازالت مي العيدان تعمل في مجال الصحافة والإعلام وتقوم بنشر فيديوهات مثيرة للجدل عبر حسابتها على السوشيال ميديا.

أحدث فيديوهاتها المُثيرة للجدل

من ناحية أخرى، انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أداء مواطنها الفنان شهاب جوهر للمرة الثانية، واصفة إياه بالأداء الضعيف خاصة في مسلسل السجين النصاب الذي شارك فيه مؤخرًا، كما قارنته بالفنان إبراهيم الحربي.

واصلت مي العيدان انتقادها لموهبة شهاب جوهر، خلال مقطع فيديو من المقاطع التي تبثها للتعليق على الأعمال الفنية المختلفة عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، مؤكدة أن شهاب جوهر لا يمتلك حضور النجم على الشاشة.

أضافت مي العيدان أن دور شهاب جوهر في السجين النصاب، كان معروضا في البداية على النجم إبراهيم الحربي، مقارنة أداءهما لتربح كفة الحربي الذي وصفته بأنه نجم كبير وشتان بين تمثيله وتمثيل شهاب جوهر.

وقالت مي العيدان: “الدور كان معروض في البداية على إبراهيم الحربي لكن إبراهيم الحربي اعتذر لأنه كان قاعد يصور مسلسل الجابرية في لندن واتأخر 3 شهور، فاتجه الدور إن شهاب جوهر يكون بديل حق إبراهيم الحربي وطبعا هناك فروقات كبير بين أداء الاثنين، مع إن أنا مؤمنة أن شهاب جوهر يجتهد في أعماله لكن النجومية من عند الله”.

وخلال الفيديو انتقدت مي العيدان بعض الممثلين، الذين يتمتعون بموهبة ضعيفة ولكنهم بحسب تصريحاتها يمتلكون نجومية كبيرة وحضورا على الشاشة، موضحة أن شرط النجومية هو ارتباط الجمهور بأعمال الفنان وسؤاله الدائم عن جديده القادم، فإن لم يتوافر هذا الشرط خرج الفنان من وصف النجم.

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