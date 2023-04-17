الحلقة 25 من "ضرب نار".. حريق مصنع مهرة وجابر يغطي على تجارة السلاح بشركة عقارات

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 25 من مسلسل "ضرب نار"، حيث ذهبت سحر (مها نصار) إلى صفاء (انتصار) لتخبرها أن كلامها عن مهرة (ياسمين عبد العزيز) سابقا وعن أن ابنها ابن جابر (أحمد العوضي) غير صحيح، ولكن صفاء تطردها، ثم يذهب جابر إلى قريته في الصعيد لمقابلة أشقائه، ولكنهم يواجهونه بعمله في السلاح ويرفضون أخذ المال منه، كما تخبره شقيقته أنهم لا يقبلونه وسطهم بماله الحرام، ليصفعها بالقلم وتركهم.

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كما تذهب نوسة (دنيا المصري) خلال أحداث الحلقة إلى جابر لتواجهه على خيانة حبها له، واستمرار حبه لمهرة، مع محاولته إقناعها أن تبقى جواره ولكنها ترفض، وتترك المنزل وتذهب.

فيما واجهت انتصار، ماجد المصري، بأن ابنه ليس ابنه، وإنما كُتِبَ باسمه؛ ليرد عليها بأنه يعرف كل ذلك.

ينجح جابر في 7 عمليات خاصة بتهريب السلاح، بعد عمله مع جون (طارق النهري) وإثنائه عليه، ويطلب منه افتتاح شركة عقارات خاصة به، للتغطية على عمله في السلاح، وبالفعل يفتتح شركته برفقة عدد من المهندسين البارعين، ثم يتعرض مصنع مهرة لحريق ضخم، وصدمتها في ذلك.



مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري والإعادة على قناة ON DRAMA الساعة 8:15، التي تأتي بتردد 11861 رأسي خلال شهر رمضان، كما يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية، كما

يتم عرض المسلسل على قناة on.

تفاصيل مسلسل "ضرب نار"

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

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