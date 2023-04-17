ليلة السقوط الحلقة 25| كندا حنا تضع مولودها في السجن

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc، أحداثا صادمة، تضع كريستين، كندا حنا، مولدها فى السجن ، وسط ظروف عصيبة.

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كذلك تهرب جوانا، صبا مبارك، من السجن بمعاونة الصحفى قيس، باسم ياخور، وتخرج من الموصل، ولكن المفاجأة بعد وصولها إلى حدود الموصل تقرر العودة لإنقاذ شقيقها روفان، وترفض إنقاذ نفسها.



كذلك تتصاعد الأحداث بمجرد أن يعلم الذباح، طارق لطفى، عن العلاقة بين زوجته والصحفى ويقرر الانتقام منهم.



يذكر أن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى

2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى، ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.