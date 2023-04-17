حضرة العمدة الحلقة 25.. صلاح عبد الله يكشف لـ روبي حقيقة ضرغام وأبنائه

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبى العديد من الأحداث، حيث كشف شيخ البلد " صلاح عبد الله " لصفية " روبى "، حقيقة ضرغام، وكيف أصبح غنيا بعد أن كان يمتلك أرضا صغيرة، كما كشف لها حقيقة أبنائه، وأن كل الأولاد ليسوا أولاده لكنه كان يتزوج كل سيدة تخطأ وتحمل ويكتب الولد باسمه، ولكن هناك اثنين فقط هم أولاده بالفعل وهم كابر " بسمة " وسامر.

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمى، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوى، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس فى الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولى سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.