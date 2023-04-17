شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 25.. الشافعي يختلف مع علماء وفقهاء الفسطاط حول موطأ مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل "رسالة الإمام" اختلاف الإمام الشافعي مع علماء وفقهاء الفسطاط حول موطأ الإمام مالك، حيث قال الإمام ويجسده خالد النبوي، "من أراد الفقه فعليه بأبي حنيفة ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بالإمام مالك ومن أراد التفسير فعليه بـ مقاتل ابن سليمان".

وأضاف الإمام الشافعي، في الحلقة "قال الإمام مالك إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وإن لم يوافق الكتاب والسنة، فاتركوه".

وأشار إلى أن موطأ الإمام مالك من أصح الكتب التي تقرأ بعد كتاب الله، وأن مالك بشر يصيب ويخطئ لكنه غير معصوم، مؤكدا أن في الاختلاف رحمة.

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

وأكد محمد هشام عبية، المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة الإمام، أن المسلسل يتناول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر، وتأثره بالحضارة المصرية، والتي امتدت حتى يومنا، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور بعد المجهود المبذول فيه.