شكرا لقرائتكم خبر عن عم ربيع الداعم الأول لـ حنان فى حلقات "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع حنان "منى زكى"، وعم ربيع "رشدى الشامى"، علاقة مميزة من خلال مسلسل تحت الوصاية، خاصة أنها مبنية على الدعم المستمر والوقوف بـ جانبها برغم أي ظروف تمر بها، وهذه الحالة تساعدها في تخطى الكثير من العقبات التي تواجهها.



تحت الوصاية



تحت الوصاية

وفى نهاية الحلقة الـ 9 من مسلسل تحت الوصاية، جاء الدعم من عم ربيع في وقته لـ حنان، عندما أكد لها تمكنها من قيادة المركب، وقدرتها على السيطرة على ما يحدث عليه، بالرغم من شدة الظروف.

وهذا ما جعل حنان "منى زكى"، تشعر بـ حالة من السعادة والنصر، على قدرتها في التغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها.



تحت الوصاية



تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.