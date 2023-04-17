رغم تهديده بمقاضاة mbc.. تقليد عادل الكلباني مرة جديدة في ستديو 23

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أبريل 2023 05:43 صباحاً - شهدت حلقة اليوم الأحد من برنامج “ستوديو 23” الساخر، تقليد الشيخ عادل الكلباني، الامام السابق للحرم المكي.

وظهر مقلد الكلباني، مقتمصا شخصية الداعية السعودي باسم “الدكتور حلبان الحلباني.، وهو يجيب عن سؤاله حول سبب صبغ لحيته حتى الآن، قائلا: “لدي وصفة من ورق سدر وبيض حمام يخلطوا مع بعض وتشربهم بعد 3 أيام وستلاحظ الفرق”.

وبسؤاله عن عدد متابعيه بمواقع التواصل قال مقلد الكلباني: “لدي مليون متابع على السوشيال ميديا”.

وتضمنت الحلقة سؤال الكلباني عن سبب عدم مباركته للهلال الميدالية الفضية العالمية، لينفعل قائلا: “غير السؤال”، ثم اعتذر وغادر الاستوديو.

وسبق أن توعد الشيخ عادل الكلباني العالم الماضي، باللجوء إلى مقاضاة مقلديه في استوديو 23 على قناة “ام بي سي مصر“.

وقال في تغريدة على حسابه في” تويتر” بعد حلقة مماثلة لحلقة اليوم عرضت بذات البرنامج العام الماضي:”الحمد لله نحن في عصر الحزم والعزم واللي ما أدبوه أهله تؤدبه المحاكم”.

وأرفق تغريدته بنص المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية التي تنص على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق من يشهر بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل و تقنيات المعلومات المختلفة.

وكان الشيخ الكلباني قد قال رداً على سؤال للإعلامي “علي العلياني” عبر برنامجه “مراحل” على قناة SBc، حول انطباعه عقب تقليده في (استديو 23): أنا لم أشاهد التلفاز في هذه الوقت ولكن أُرسل لي، وهناك فرق كبير بين السخرية والكوميديا، وأظن أن المسألة سوف تصل إلى القضاء.

وأضاف: التقليد كان لشيء فيه عمل وطني يتبع موسم الرياض، وهي كانت إعلانات رسمية وطنية لخدمة البلاد والعباد مختتمًا بتأكيداته أنه مُصرّ على اللجوء إلى القضاء.