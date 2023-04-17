“في بيننا اربع عيال”.. شيرين رضا تتحدث عن علاقتها بزينة عاشور ودينا الشربيني.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أبريل 2023 05:43 صباحاً - أكدت الفنانة المصرية شيرين رضا أنها تحرص على وجود علاقة طيبة تربطها بزينة عاشور، زوجة طليقها الفنان عمرو دياب، وأم إخوة ابنتها نور.

وقالت شيرين رضا خلال استضافتها في برنامج “أنا والقناع”، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر قناة الحياة: “زينة أم إخوات بنتي، ودايما كنت أقول لنور وهي صغيرة إنها مش مرات أبوكي، هي أمك الثانية لو أنا مش موجودة، أو لما تكوني عند أبوكي، ولا أحب كلمة زوجة الأب”.

وأضافت: “كان لازم نبقى أصحاب، لإن يجمعنا أربع عيال ملهومش ذنب”.

وحول علاقتها بالفنانة دينا الشربيني قالت: “دينا صاحبتي من زمان، وعمري ما كنت هخسر صداقتنا، وهنفضل أصدقاء طول العمر”.

وردا على سؤال حول تفكيرها بالعودة الى عمرو دياب، قالت شيرين رضا “خلاص بقى الحياة بتودي كل حد في سكته فأنسب لنا الصداقة”.