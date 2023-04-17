شكرا لقرائتكم خبر عن تامر كروان يفسر سبب اللجوء لآلة الهارب فى الموسيقى التصويرية لـ رسالة الإمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المؤلف الموسيقى تامر كروان أنه حاول مراعاة أمور عديدة بالموسيقى التصويرية لمسلسل رسالة الإمام قائلاً خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "حاولنا استخدام آلات مصرية كانت متواجدة خلال تلك الفترة ومواكبة الفترة التاريخية لذلك على سبيل المثال لجأنا إلى آلة الهارب خاصة أن مصر خلال تلك الفترة لم تكن تأثرت بعد بالحضارة الإسلامية وآلاتها وبالتالي أضفنا روح مصرية عبر الهارب".

كما تطرق إلى كواليس عمله على الموسيقى التصويرية لمسلسل "رسالة الإمام" قائلاً خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "شغلى مع المخرج السوري ليث حجو، كان مختلفًا للغاية، فهو مخرج سورى كبير، وفى نفس الوقت عنده رؤية إخراجية مختلفة عما نعتاده في الأعمال التاريخية والدينية".

وأضاف كروان: "هو عامل المسلسل بإحساس مختلف وغير تقليدى، فقالى حتى في الأول إحنا عايزين موسيقى غير تقليدية غير ما الجمهور معتاد على استخدام الآلات اللى زي القانون، والناى، بمعنى أننا استخدمنا أوركسترا فيها آلات شرقى، ولكن بها وسائل حديثة أيضًا".

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قِبَل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

وأكد محمد هشام عبية، المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة الإمام، أن المسلسل يتناول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر، وتأثره بالحضارة المصرية، والتي امتدت حتى يومنا، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور بعد المجهود المبذول فيه.