شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves يحقق 130 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والتشويق Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves إيرادات وصلت إلى 130 مليونًا و460 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، وذلك بعد طرحه يوم 31 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و14 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بين 68 مليونا و660 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكى، و61 مليونًا و800 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حول انطلاق لص ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين في مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.

فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves من بطولو كريس باين، ميشيل رودريجيز، ريج جان بايدج، جاستيس سميث، صوفيا ليليس، هيو جرانت، كلوي كولمان، ديزي هيد، كايل هيكسون، سبنسر وايلدنج، ويل ايرفين