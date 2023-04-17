شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ينتهيان من تصوير مسلسل ضرب نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل ضرب نار الذي يعرض حاليا خلال الماراثون الرمضاني، وذلك قبل انتهاء عرض العمل بـ 5 حلقات.

أحداث مسلسل ضرب نار

تدور أحداث المسلسل حول مهرة (ياسمين عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفان على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهى بالزواج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.



مسلسل ضرب نار

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.