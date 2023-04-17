التنسيق الحضاري يفتتح معرض ذاكرة المدينة "عمارة وعمران القاهرة"

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة المهندس محمد أبو سعدة، معرض ذاكرة المدينة عمارة وعمران القاهرة في الفترة ١٨٨١ الى ١٩٥٤ ". هذه الفترة هي فترة أعمال لجنة حفظ الآثار العربية والمجلس الأعلى للآثار آنذاك.

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ويقام المعرض في الفترة من ١٦ إلى ١٨ إبريل ٢٠٢٣ بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا . فكرة المعرض واوضح رئيس الجهاز أن فكرة المعرض تقوم على عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الآثار العربية بحصرها بأمر من الخديوي توفيق لحفظ الآثار وترميمها والحفاظ على المحيط العمراني.

يشمل المعرض على عدة أقسام منها التعريف بلحنة حفظ التراث والآثار و تشكيلها واهم أعضائها ونتائج عمل اللجنة من رسومات واسكتشات، ويشمل القسم الثاني صوراً للقاهرة التاريخية الذي تم تصويره من أعلى أسوار القلعة وأعلى مآذن القاهرة ما يوضح النسيج العمراني للقاهرة .

وتم عرض أهم الشوارع مثل الجمالية والمعز وباب الوزير وسوق السلاح والحواري والازقة بالقاهرة

القديمة واستعراض الحياة اليومية والاسواق الشعبية للقاهرة القديمة وتأثرها بطبيعة العمران. أبو سعدة يوضح دور الجهاز وأضاف أبو سعدة أن دور الجهاز هو امتداد لدور هذه اللجنة حيث يوضح المعرض دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري وجهوده في تسجيل التراث وترميمه ووضع حدود واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمه بالقاهرة الخديوية والتاريخية والمناطق التراثية ذات الطابع المعماري المتميز داخل القاهرة وخارجها و تسجيلها على خريطة القيمة .

ويكشف المعرض مجهودات الجهاز في الحفاظ وإحياء ميدان التحرير وشارع طلعت حرب وقصر النيل والالفي وعماد الدين والفلكي . حضر المعرض العديد من الشخصيات العامة ، وقيادات وزارة الثقافة والمعماريين، ولفيف من الإعلاميين.