وزيرة الثقافة تكشف أولويات خطة التعاون مع "حياة كريمة "

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أولويات خطة التعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الثقافة ووفد من مسئولي "حياة كريمة"، لبحث سبل تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة في القرى التي تشملها المبادرة.

فرق عمل لاكتشاف الموهوبين:

وجهت وزيرة الثقافة، بتكثيف الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، وتشكيل فرق عمل لاكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات الإبداعية والفنية ودعمهم، وتسيير المزيد من القوافل الثقافية وهي التجربة التي لاقت نجاحًا خلال شهر رمضان.

منافذ لمشروع "كتابك"

وجهت أيضًا بسرعة إنشاء منافذ مشروع "كتابك" بقرى المبادرة والاهتمام بصعيد مصر، وأوضحت أن بداية منافذ مشروع

"كتابك" ستكون بسوهاج وقنا، مع مراعاة تنوع وشمول العناوين التي سيتم تزويد منافذ المشروع بها.

وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على التعاون المثمر بين وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة ومبادرة

حياة كريمة تنفيذًا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان وترسيخ الهوية المصرية، وبناء قرى تكفل حياة كريمة لمواطنيها.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والعقيد حسني التميمي، رئيس الغرفة المركزية لمتابعة المشروع القومي حياة كريمة، العقيد كريم توفيق، رئيس القطاع الهندسي، العقيد محمد مصطفى، مدير القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، مهندس محمد صديق، مدير أول القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، ندا خضر، مدير قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات، حمدي ممدوح، عضو فريق التنمية المتكاملة والمبادرات.