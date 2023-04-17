شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7.. طريقة الكبير لاقتحام الدوار للقبض على حفنى الديب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حاول الكبير أحمد مكى الوقوع بحفنى الديب كمال أبو رية زعيم المطاريد، عند دخوله الدوار خلال أحداث الحلقة الخامسة والعشرون، من مسلسل الكبير أوى 7، وقال الكبير لفزاع "هشام إسماعيل"، "هنقتحم الدوار على طريقة البيتزا ستافت كراست، أنا وفواز من العمق زى الزيتون و الأنشوجة وأنت وعجور من الأطراف بنعومة زى الموتزاريلا أهم حاجة نحافظ على نفسنا سخنين أنا جوعت".
مسلسل الكبير أوى 7 يعرض حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما تُعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء وتُعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.
وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.
أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.
مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.