مسلسل الكبير أوى 7.. طريقة الكبير لاقتحام الدوار للقبض على حفنى الديب

القاهرة - سامية سيد - حاول الكبير أحمد مكى الوقوع بحفنى الديب كمال أبو رية زعيم المطاريد، عند دخوله الدوار خلال أحداث الحلقة الخامسة والعشرون، من مسلسل الكبير أوى 7، وقال الكبير لفزاع "هشام إسماعيل"، "هنقتحم الدوار على طريقة البيتزا ستافت كراست، أنا وفواز من العمق زى الزيتون و الأنشوجة وأنت وعجور من الأطراف بنعومة زى الموتزاريلا أهم حاجة نحافظ على نفسنا سخنين أنا جوعت".

مسلسل الكبير أوى 7 يعرض حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما تُعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء وتُعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.