مسلسل حرب الحلقة 5.. سما إبراهيم ضيفة شرف بدور شقيقة أحمد السقا

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة سما إبراهيم كضيفة شرف في الحلقة الخامسة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، حيث جسدت شخضية عفاف شقيقة التكفيري الشيخ عثمان (أحمد السقا)، وظهرت في مشهد واحد ببداية الحلقة دار حول رغبتها في عدم رغبتها في العودة معه إلى معسكر التكفيرين وتحاول ابعاده عن الطريق الذلا يسير فيه وتترجاه ألا يأخذها ابنها فؤاد معه إلى المعسكر إلا أن عثمان أصر على موقفه وقتلها وأصطحب فؤاد معه لتجنيده مبكراً

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.

وتشارك سما ابراهيم فى أكثر من مسلسل خلال شهر رمضان الجارى أبرزها "الكبير أوى 7" مع أحمد مكى ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام اسماعيل وإخراج أحمد الجندى، و1000 حمد الله ع السلامة مع يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت وأدم الشرقاوى ومايان السيد وعنبة وإخراج عمرو صلاح، كما عرض لها فى النصف الأول من رمضان مسسل مذكرات زوج مع طارق لطفى.