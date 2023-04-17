شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للمطرب حسن عبد المجيد بعد تعرضه لجلطة وتركيب دعامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج المطرب حسن عبد المجيد أمس الأحد من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها منذ عدة أيام حسبما كشفت ابنته لـ"الخليج 365" مضيفة: "تعرض لجلطة في القلب أدت إلى نقله لمعهد القلب وتم عمل أسترا وتركيب دعامتين له، ونقله إلى غرفة العناية المركزة لمدة 3 أيام إلى أن خرج أمس، ومقرر أن يعود مرة أخرى بعد عيد الفطر لتركيب دعامه ثالثة، واختتمت نجلته حديثها بتوجيه الشكر لكل من حاول الاتصال والاطمئنان عليه وتعتذر عن عدم قدرته على الحديث في الموبايل لكنه هو بفضل الله افصل من الأول".

وكان المطرب حسن عبد المجيد قد ظهر فى لقاء خاص ببرنامج بالخط العريض والذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة الحياة، وقال إن أحمد منيب هو الأب الروحي لي وكنت أقول له ياخال، مضيفًا: كنت أتقابل مع الكينج محمد منير في منزل أحمد منيب.

وأضاف المطرب حسن عبد المجيد: محمد منير طور في توزيع وفلكور الاغنية النوبية، موضحا أن حميد الشاعري من أمهر موزعين مصر، وحميد الشاعري لحن لي 3 ألبومات.

وقال المطرب حسن عبد المجيد: حميد كان يريد غناء أغنية عيونك لوحده، ولكني رفضت، وأنا مكتشف عصام كاريكا وقدمته للملحنين والموزعين، مضيفا: عمرو مصطفى من أهم الملحنين في الوطن العربي.

وأضاف أن "رضا عبد العال اللي في قلبه على لسانه وتقابل معه في عيد ميلاد حميد الشاعري الاخير وتربطه به صداقة قوية كنا أن صديق شخصي للكابتن مدحت شلبي وقدم معه عدة برامج زمان".

وأوضح المطرب حسن عبد المجيد : حلمي بكر كان مؤمن بموهبتي ونجحني في لجنة الاستماع مضيفا أن الشمندورة هي علامة في البحر.

يذكر ان قال الفنان حسن عبدالمجيد: فى لقاء سابق استفدت من أحمد منيب وهو صاحب رؤية وتلقائي و تمنيت أن تكون أغنية "ربك هو العالم" بتاعتي وكان نفسي أغنيها، وأضاف أن محمد منير أكتر حد طور في الأغنية سواء باللحن أو الكلام ومفيش حد زيه في مصر ، وأوضح حسن عبدالمجيد: محمد منير "منفرد" ومفيش حد زيه في القبول أو الشكل "ده مش تحيز" .

وأشار عبد المجيد إلى أن الفنان أحمد منيب كان لا يتقاضى أجرا على بعض ألحانه من بعض المطربين المبتدئين واصفا حميد الشاعري بأنه "أميز موزعين مصر" وأنه تعرف عليه في حفلة في معهد التعاون مضيفا انه عمل "انقلاب" في الأغنية وأنه صاحب فضل على جيل الثمانينات والتسعينات كما أنه "مبوظش" الأغنية .

وقال الفنان حسن عبدالمجيد أن الفنان والملحن عمرو مصطفى "جامد جدا وجريء جدا" ومن أنجح الناس مضيفا أن :مصطفى قمر استوحى اغنية " ياعيني على الولا " من الفنانة الكبيرة شادية ، وأضاف تربطني صداقة بالكابتن مدحت شلبي وهو بيحب الغناء والكلام الحلو.. " ولديه عنده ثقافة فنية عالية" .

وحول رأيه في أغاني المهرجانات قال حسن عبد المجيد أنها لون غنائي جديد مشيرا أن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عنده حق في لجان استماع لمطربي المهرجانات وان الفنان هاني شاكر كان عنده حق في رفض اغاني المهرجانات ومطربيها، واضاف عبد المجيد انا معجب ببعض اغاني المهرجانات مثل اغنية برازيلي واسمر للفنان مروان موسى .

وكشف عبد المجيد أنه تعرض لوعكة صحية مؤخرا حيث أنه مريض سكر وتعرض الغيبوبة في الشارع ونقله بعض المارة للمستشفى وجلس فاقدا للوعي ٥ ساعات.