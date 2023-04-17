شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 26.. هل يطلق زيدان مهرة وموقف جابر من إنقاذها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة مسلسل ضرب نار الحلقة 26، والتي من المقرر أن تشهد تصاعد كبير في الأحداث، بعد حلقة أمس، إذ شهدت الأحداث إصرار مهرة (ياسمين عبد العزيز) على طلب الطلاق من زيدان (ماجد المصري)، وذلك بعد وفاة شقيقها وحريق مصنعها، فضلا عن مواجهتها هي وجابر (أحمد العوضي) في أحد المزادات، فضلا عن بداية انتقام جابر من زيدان، والقبض على شقيقه.



مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار الحلقة 26

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26 معرفة كيف يتصرف زيدان مع مهرة بعد إصرارها على طلب الطلاق منه، وهل يبيدأ انتقامه منها ومنعها من الخروج؟ وكيف يتصرف جابر في ذلك؟ فضلا عن مواجهته لجابر، وكيف يبدأ انتقامه منه بعد القبض على شقيقه.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.