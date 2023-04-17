وفاة مهندس الديكور الفنان زوسر مرزوق .. وخالد جلال ينعيه

ياسر رشاد - القاهرة - غيب الموت مهندس الديكور الفنان زوسر مرزوق الذى رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز ٨٠ عاما.

من ناحيته، نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، مهندس الديكور الفنان زوسر مرزوق الذى رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز ٨٠ عاما .

وقال جلال، إننا فقدنا اليوم واحدا من أهم مصممى الديكور فى مصر، له بصماته المميزة بالعديد من أشهر المسرحيات فى تاريخ المسرح، بالإضافة إلى تصميماته فى عدد من مسارح الدولة، رحم الله الفنان زوسر مرزوق وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

زوسر مرزوق فى سطور



يشار إللى أن الفنان زوسر مرزوق تخرج فى قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية 1964، وحصل على دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور باكاديمية الفنون 1972، صمم أول موسوعة أزياء

شخصية منذ عهد الفراعنة حتى ثورة يوليو، صمم قاعة مسرح الغد لتتكيف مع طبيعة العروض، صمم ونحت تمثال الأمومة بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، صمم تمثال دنشواى بمحافظة المنوفية، صمم تمثال نجيب محفوظ بإتحاد الكتاب.

جوائز زوسر مرزوق

وقد فاز مهندس الديكور زوسر مرزوق بجائزة وزارة التعليم العالى عام 1963، جائزة الفنانين الشباب عام 1968، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1985، جائزة بينالى الإسكندرية 1974، جائزة بينالى فينسيا 1978، كما كرم من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2015 .