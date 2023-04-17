شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: استمتعت بالعمل مع لبلبة ولديها شغف كبير واستفدت منها في الشغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم عمرو يوسف، في حواره لـ"ليوم السابع"، إن مسلسل الكتيبة 101، شاهد على عملي مع النجمة لبلبة لأول مرة، وهي فنانة لها تاريخ كبير وعطاؤها مستمر، واستمتعت جدًا بالعمل معاها، فهي لديها شغف كبير بالعمل".

وأضاف عمرو يوسف: "لبلبة تحضر نفسها جيدًا لكل مشهد وتجهز أسئلة للمخرج وكل مشهد تقدمه تتعامل معه على أنه تحدي وتريد أن يكون المشهد الذي يليه أفضل وأفضل، وحقيقة واستفدت جدًا من طريقتها في الشغل".

وكان عمرو يوسف قد كشف عن أصعب المشاهد التى قدمها فى المسلسل وقال: "التى كنا نصورها فى الصحراء ليلا، وكثيرًا ما يقع المخرجين ومديرين التصوير فى فخ أن المشاهد فى الصحراء تظهر مظلمة، ولكن عبقرية وشطارة محمد مختار مدير التصوير هو أنه استطاع إظهار مشاهد الأكشن بمنتهى الوضوح ولم يشعر المشاهد أن هناك اضاءة رغم أنه يرى المشهد جيدًا". وأضاف عمرو يوسف: "محمد مختار استخدم إضاءة تشبه اضاءة القمر وبتكنيك فى الكاميرات جعل المشاهد مستمتعا، ومن مشاهد الأكشن الأصعب هى مشاهد الحلقة 16 و17 فى الشيخ زويد لأنها كانت مشاهد طويلة وصورناها على مدار أسبوع ولم نفكر فى وجود دوبلير من الأساس، ولكن عندما شاهدت العمل نسيت التعب مع النجاح، والحمد لله المشاهد ظهرت بشكل حقيقية بنسبة تتخطى الـ 90%."

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.