فنانة شهيرة من شدة كره فيفي عبده لها حضرت جنازتها بمكياج سهرة.. لن تصدقوا ماذا حدث؟! – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أبريل 2023 11:43 مساءً - حضرت الفنانة فيفي عبده مع بعض الفنانين عزاء الفنانة الراحلة “مديحة سالم” ، وما لفت النظر بالعزاء هو ظهور الأولى بمكياج كثيف ، وهذا ما يعتبره المصريون مخالفا للعادات والتقاليد .

واقتصر الحضور على كل من: أشرف زكي وسامي مغاوري ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وأحمد ماهر ورجاء حسين،

هل كانت فيفي عبده تكره مديحة سالم؟

فتداول الجمهور الحديث بأن فيفي عبده كانت تكره مديحة وذلك بعد مافعلته في جنازتها، ولكن تبيَن أن فيفي عبده حضرت العزاء بالمكياج بسبب ارتباطها بحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في التوقيت نفسه.

فيفي عبده في جنازة مديحة سالم عام 2015

وتوفيت الفنانة مديحة سالم مساء يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر عام 2015، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عاما.

فيفي عبده في جنازة مديحة سالم عام 2015

فيفي عبده تتعاقد على مسلسل جديد

تعاقدت الفنانة فيفى عبده على بطولة مسلسل “آخر الزمن” مع النجوم أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية وتجسد فيه دور أم مكافحة تقع فريسة في عدد من المشاكل الأسرية والعديد من الأزمات الصعبة.

وكشفت الفنانة فيفي عبده عن العمل بالمسلسل الجديد وقالت: «الحمد لله تعاقدت على مسلسل آخر الزمن، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، انتظروا عمل مختلف ومميز، قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء».

والمسلسل يشارك فى بطولته كل من أحمد عبدالعزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد وإخراج أيمن فؤاد.

فيفي عبده تطل على جمهورها ببث مباشر

يُذكر أن النجمة فيفي عبده أطلّت على جمهورها ومتابعيها في بث مباشر طويل تخطى الساعة عبر حسابها على إنستجرام بعد فترة غياب طويلة عن الظهور في بث مباشر، وتحدثت عن مواضيع كثيرة تخصها منها فترة كورونا والتعب الذي عانت منه ومعاناتها من الحسد وتقديم كورسات رقص يوميا على حسابها.

وقالت فيفى:” أنا بخاف من كورونا لأنها جاتلي وكنت بموت ومش بتحرك من البيت ودلوقتى بفضل أكون في الساحل بعيدا عن الناس، وهطلع أرقص كل يوم وهدرب الجمهور على الرقص أونلاين هعلمكم كلكم”.

وعن الحسد تحدثت فيفي عبده أنها تعانى طول عمرها من العين وأن الحسد أثر عليها كثيرا قائلة: أحيانا بكون عايزة أقرأ قرآن في وش اللي بيكلمني مش بعرف لساني بيقف عن قراءة القرآن”.

وأضافت الفنانة فيفي عبده خلال حديثها: مش نافع أي حاجة مع الحسد ولا خرزة زرقا ولا بنفسجي ولا أي حاجة”.

آخر أعمال فيفي عبده

وكانت الراقصة فيفي عبده قد عادت، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده و شيرين رضا، كل من تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من صيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وقدمت فيفي عبده عام 2019 مسلسل “مملكة الغجر“، وشارك في بطولته حورية فرغلى، حازم سمير، ميار الغيطى، سامح الصريطى، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، هبة عبد العزيز، حسام الجندى، نور فخرى، سناء شافع، غفران محمد وتأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

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