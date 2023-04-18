شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26 .. كابر تكشف لأخيها صلاح سبب شهادتها ضد سامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، الكثير من الأحداث، حيث لامت كابر "بسمة" صلاح أخوها "حسام ضاغر" بسبب إعطاء صفية "روبي" الفيديو الذي يدين سامر، وعندها لامها أيضا صلاح بالشهادة ضد سامر في المحكمة، فكشف له سبب شهادتها وهي ابنتها صفية، التي خافت عليها وعلى شكلها وسط زملائها عندما تعلم أن أمها قد شهدت زوراً لتخرج أخيها من السجن ، فأرادت أن نفتخر بها صفية.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.