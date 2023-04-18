شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 11.. منى زكى تطعن خالد كمال بالسكين بعد محاولة الاعتداء عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، ذهاب "حنان" منى زكي للصيد بعدما تركت أولادها بصحبة مربية، وأقامت هي والصيادون وبصحبتهم صيد عدد كبير من الأسماك والجمبرى.

وقام الصيادون بالرقص على الأغانى الشعبية في المخزن، واستغل "حمدى" خالد كمال الصوت العالى وذهبت إلى "حنان" منى زكي في غرفة القيادة، وحاول الاعتداء عليها ولكنها دافعت عن نفسها وقامت بطعنه بالسكين في بطنه، وانهارت من البكاء فيما جاء باقى الصيادين بعدما سمعوا صوت صراخه.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.