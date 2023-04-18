شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. جابر يرفع السلاح على زيدان بعد تهديده له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب زيدان (ماجد المصري) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26 إلى جابر (أحمد العوضي)، ويحاول تهديده بالابتعاد عنه، خاصة بعد أن أخذ منه المزاد، وتسبب في القبض على شقيقه بالدولارات المهربة، ويخبره جابر أنه لن يترك حق زوجته التي خطفها منه، ليرد عليه زيدان بأنه سيؤذيه ويدخله السجن مرة أخرى، فيغضب جابر ويرفع عليه السلاح ويطرده، لتبدأ الحرب بينهما، مع محاولة كونه (هشام المليجي) تخويفه من زيدان.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.