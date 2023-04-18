صورة مقربة للفنانة أحلام بدون فلتر ولا مكياج تكشف ملامحها الحقيقية.. لن تصدّقوا كيف ظهرت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 12:54 صباحاً - دائما ماتثير الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي الجدل بحضورها وظهورها اللافت، من حيث ارتدائها أغلى الماركات العالمية ووضع أفضل مستحضرات التجميل.

ومؤخرا، نشرت حسابات فنّية صورة قريبة للفنانة الاماراتية أحلام، تفاجأ منها الجمهور، حيث ظهرت على طبيعتها بدون وضع أي مكياج.

أحلام بدون فلتر أو مكياج

وظهرت أحلام، في الصور بدون فلتر او تظبيط للصورة وهو ما كشف عن تجاعيد فى وجهها و عدم نضارة بشرتها كما تطل على جمهورها دائما ، وهو ما استغربه روّاد السوشيال ميديا معلقين:” هى دى الحقيقة من غير فوتوشوب”.

صورة نادرة لأحلام تُظهر ملامحها الطبيعية

وتعد هذه الصورة نادرة جدًا لأحلام من دون اي منتجات تجميلية اذ لطالما عرفت باهتمامها بإطلالاتها من ناحية الشعر والمكياج والملابس.

ألبوم عراقي جديد لـ أحلام الشامسي

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، تفاصيل ألبومها العراقي الجديد الذي يحمل عنوان هدية حب، والمقرر طرحه قريبًا خلال الفترة المقبلة.

قالت أحلام الشامسي خلال لقائها في برنامج MBC Trending، إن ألبوم هدية حب تهديها لكل جمهورها في الوطن العربي وليس للشعب العراقي فقط، مشيرة إلى أن الهدف من الألبوم ليس الغناء في العراق فقط، ولكن لحبها الكبير للشعب العراقي.

وأشارت أحلام الشامسي إلى أن قررت تأجيل طرح الألبوم، بسبب انشغالها بتصوير برنامجها سعودي آيدول الذي عُرض خلال الفترة الماضية، موضحة أن الألبوم متوقف على تسجيل الأغاني، ومن ثم يتم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعن تحضيراتها للجمهور المصري، ردت أحلام: بالفعل هناك أغاني للشعب المصري، وكان المفروض اشتغلنا عليها، ولكن ليست جاهزة حاليا وستطرح قريبًا.

حفل أحلام في الرياض

وأحيت فنانة الخليج أحلام الشامسي، حفلها في الرياض، مؤخرًا والذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات تقويم الرياض 2023.

وأطربت أحلام جمهورها بأجمل الأغاني والألحان، في الحفل الذي سُمي بـ”الليلة الماسية”، بقيادة المايسترو وليد فايد، وبمشاركة عازف البيانو الشهير جي مانيكيان.

وأعربت المطربة أحلام عن سعادتها بنجاح حفلها في موسم الرياض السعودي، مشيرة إلى أنها مدينة النجاح والفرح، موجهة الشكر لهيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فقالت: إنها ماسة الوطن العربي أهديتها هذه الليلة الليلة الماسية الرياض التي أهدتنا الحب والنجاح والفرح وأهدتنا ليالي عظيمة.

وتابعت موجهة الشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية: شكراً لرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شكراً لهيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الليلة الكبيرة، كانت ليلة النغم والموسيقى غنت فيها كل الرياض شكراً الشركة الكبيرة الملهمة بانش مارك على ليلة من أجمل الليالي كنتم أنتم أبطالها بفضل رؤيتكم الكبيرة للحدث.

واستطردت: ومن هنا أوجه الشكر للشركة الكبيرة HG التي أنشأت المسرح من الصفر إلى أن وصلنا إلى ليل شبه من الخيال بتخطيط استمر ستة أشهر من التحضيرات لنصل إلى ليلة من ليالي هوليوود والشكر الكبير لقائد فرقتي الموسيقية مايستروا العرب وليد فايد وكل أعضاء الفرقة الموسيقية الرائعة أكثر من 160 عازفا الذين بذلوا مجهودًا جبارًا ليصل الحفل إلى هذا المستوى من الإبداع والفن وتجديد بعض الأغاني بطريقة حديثة”.

واختتمت منشورها قائلة: أخص بالشكر والتحية عازف البيانو العالمي ‫غي مانكيان‬ الذي صاحبني بوصلة منفردة متفردة كالحلم والشكر موصول لعازف الكمنجه ضيفي من مملكة البحرين الغالية علي العليوي شكراً لفريق بانش مارك وأخص بالشكر نايف العلي والشكر لفريقي العظيم وأخص بالشكر عبدالرحمن العثمان مها الحاج ونايف اليوسف.. الليله الماسية .

أحدث أعمال أحلام الشامسي

وتُعد أغنية “عالم في قلب دولة”، آخر أعمال أحلام الشامسي الغنائية، من كلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وإيقاعات سمير القطان، جيتارات روكيت، وتريات محمد عاطف، كورال مجموعة الإمارات، تسجيل وليد النجار، مكس وماستر جاسم محمد.

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