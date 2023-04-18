ليلة السقوط الحلقة 26| صبا مبارك تعود لطارق لطفي لإنقاذ كندا حنا

ياسر رشاد - القاهرة - تطورت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc.

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حيث قررت الطبيبة جوانا ، صبا مبارك، ان تعود إلى الموصل بعد أن هربت بمساعدة قيس، باسم ياخور، وهى مفاجأة غير متوقعه للجميع وللذباح ،طارق لطفى، بشكل خاص، حيث تعود لإنقاذ صديقتها كريستين، كندا حنا، ويعذبها الذباح ليعرف اسم عشيقها الذى هربها لكنها ترفض ان تقول اسمه فيقتل الخادمة كى يضغط علي جوانا.

كذلك يخطف الذباح ابنه من كريستين، لتربية احدى سيدات داعش، ويتخذ قرارا بحرمان كريستين من ابنها طوال العمر.

وعلى جانب آخر تستمر جهود القوات العراقية لحصار أطراف الموصل والتخطيط لتحريرها من الدواعش.

يذكر أن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية

لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى، ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.