شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 26.. جابر يخضع للتحقيق ويطالب مهرة بطلاقها من زيدان والعودة إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزوج عبيد (تامر مجدي) من شادية أرملة ابن عمه خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26، ويوصيها بأن يفتحا صفحة جديدة ونسيان ما مرا به الفترة الماضية، ثم تأتي شرطة الأموال العامة إلى شركة جابر (أحمد العوضي) للتفتيش بناء على بلاغ مقدم ضده، والتحقيق معه حول مصادر أمواله، ثم إخلاء سبيله.

يذهب جابر إلى مكان تقابله مع مهرة سابقا فيجدها هناك، ويدور حديث طويل بينهما حول حبه لها، ورغبته في عودتهما مرة أخرى، لتخبره مهرة أن حياته نهايتها السجن أو القتل وأنها لا تريد العيش بدون أمان مع رجل مثله، ولكنها تعترف في النهاية أنها ما زالت تحبه وسط بكائها وتخبطها، لتنتهي الحلقة 26 من مسلسل ضرب نار على طلب جابر منها الطلاق من زيدان والعودة إليه وانتظاره ردها.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.