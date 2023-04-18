شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 26 .. طه القماش يخبر صالح بوصية والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 26 مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، بمحاولة إقناع رشاد راوية بأن أرض السوق من حقها، وألا تسمع كلام أحد قد يكون يغار منها، لكنها تؤكد له أن لو صح وتنازلت جدتها عن أرض السوق سوف تترك الأرض.

وأثناء محاولة معرفة طه القماش واستجواب أحد رجال جابر الذي يحتجزه، يأتي المفتش ويخبره بأن يترك الرجل وألا يتدخل في عملهم بعد الآن.

فيما يقتحم رجال محل طه القماش ويخربونه، كما يخبر طه القماش صالح بأن جده أوصاه بأن يرجع الحق إلى أصحابه، بعد أن استولى على محل بطريق الخداع، ويتفق معه على أن يذهب إلى أسيوط لمعرفة أصل الحكاية.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.