شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز وبيرى يطرحان الأغنية الدعائية لفيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل صناع فيلم "رمسيس باريس" الأغنية الدعائية الأولى للفيلم والذي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي وإخراج أحمد خالد موسي، ومن المقرر طرح العمل بدور العرض السينمائية من أول أيام عيد الفطر المبارك للجمهور.

وكان صناع فيلم "رمسيس باريس" للنجمة هيفاء وهبى، طرحوا الأفيش الرسمى للعمل المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل 2023، وتصدرت الأفيش هيفاء وهبى وظهر معها محمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، حيث يواصل القائمون على الفيلم عمليات الدعاية مع اقتراب انطلاق العرض فى موسم العيد.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفى خاطر & اوس اوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.