شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: فتحى عبد الوهاب ممثل عظيم وقدم دور "وحيد" بشكل رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم عمرو يوسف في حواره مع الخليج 365 إنه شاهد مسلسل الكتيبة 101، بالكامل بعد انتهاء التصوير وعلى المستوى الشخصي استمتعت به لافتًا: "وأنا سعيد بالتجربة كشخص وسعيد بكل الموجودين، آسر ياسين صديق عزيز وعملنا لأول مرة سويًا في المسلسل وأتمنى تكرار ذلك، إسلام جمال، وفتحي عبد الوهاب لم نتقابل إلا في نهاية المسلسل، لكنه نجم كبير وتعاونا مع بعض من قبل وهو ممثل عظيم وقدم دور "وحيد" بشكل رائع".

وكان عمرو يوسف قد قال عن دوره في المسلسل: "الممثل مهما اجتهد لو لم يكن البناء الدرامي للشخصيات مكتوب بشكل جيد مجهود الممثل لن يظهر بشكل جيد ونفس الشيء بالنسبة للمخرج لو معه سكريبت قوي وهو مخرج ضعيف لن يظهر العمل بالشكل اللائق والحمد لله أننا وقفنا على أرضية صلبة من خلال سيناريو قوي ومخرج متميز". وأضاف عمرو يوسف: "أنا مدرك تمامًا مدى أهمية وقوة القوي الناعمة المتمثلة في الدراما التليفزيونية تحديدًا لأنه تؤثر جدًا في الناس والمسلسل لا أعتبره عملاً دراميًا ممتعًا ومشوقًا للمشاهد بإيقاع منضبط ومشدود ولذلك جاء اختيارنا ليكون 20 حلقة فقط ليبقي العمل متماسك".

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.