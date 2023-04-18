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محبو الممثل العالمى جاك نيكلسون يدافعون عنه.. اعرف القصة

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القاهرة - سامية سيد - قام متابعو الممثل العالمى جاك نيكلسون بإعلان رفضهم تصرف نشر صور للممثل المنعزل في منزله في بيفرلي هيلز على الإنترنت، حيث تمثل صور نيكولسون، الذي يبلغ من العمر 86 عامًا التي ظهرت خلال الأسبوع الجارى، أول صور له منذ أن جلس هو وابنه راي في ملعب لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة في أكتوبر 2021، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

Jack Nicholson has been seen for the first time in 18 months, hanging out on the balcony of hisinfamous Mullholland Drive compound in Beverly Hills

تظهر الصور الجديدة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل ، نيكولسون واقفا في شرفته مرتديا قميصا برتقاليًا فضفاضًا وبنطالًا أزرق داكن، وفي إحدى الصور، كان يفرك جانبًا من وجهه ويبدو شعره ملطخًا، مما دفع المعجبين إلى الإيحاء بأنه قد استيقظ.

The 85-year-old wore a loose fitting pale orange shirt and baggy sweatpants as he leaned up against a balcony railing on the crisp morning outing

تصف المقالة المصاحبة نيكولسون بأنه "أشعث"، بينما تزعم قصة مماثلة نشرتها قناة فوكس نيوز أنه "لا يمكن التعرف عليه على ما يبدو"، ومنذ ذلك الحين، وقف معجبو نيكولسون للدفاع عنه على وسائل التواصل الاجتماعي.

The megastar enjoyed some fresh air and a view overlooking Franklin Canyon Reservoir

وكتب أحد المعجبين على تويتر: هو معروف جدا، دع الناس يكبرون في سلام أيها الغيلان، وأضاف آخر "إنه يبدو بالضبط كما يبدو جاك نيكلسون عند 85 عامًا".

وردًا على قصة Fox News مباشرة، قال أحد القراء: "إنه يشبه جاك نيكلسون البالغ من العمر 86 عامًا والذي تتعرض خصوصيته للانتهاك، دعه يكون كما يريد."

Nicholson's appearance comes months after multiple reports suggested The Shining star has become a recluse

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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