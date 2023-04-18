شكرا لقرائتكم خبر عن هل يثأر محمد فراج من أحمد السقا بعد 11 سنة؟.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النجمان أحمد السقا ومحمد فراج، دور البطولة في مسلسل حرب، خلال أحداث العمل، ويحاول فراج أو الرائد عمر الإمام، أن يقبض على الإرهابى الظافر أو الشيخ عثمان بعد التفجيرات التى قام بها الثانى.



أحمد السقا ومحمد فراج من مسلسل حرب

ومع انتهاء الأحداث من المتوقع موت أو القبض على الإرهابى الظافر أو الشيخ عثمان، على يد الرائد عمر الإمام، وفى حالة موته، سيكون قد تمكن فراج من أخذ حقه بعد 11 سنة من موته على يد السقا في فيلم المصلحة، الذى قام الثنائى ببطولته بـ مشاركته النجم أحمد عز، واستطاع أحمد السقا قتله بعد محاولات عديدة من الوصول إليه بعد أن قام بـ قتل شقيقه فى بداية أحداث الفيلم.



أحمد السقا ومحمد فراج من فيلم المصلحة



أحمد السقا ومحمد فراج من فيلم المصلحة

مسلسل حرب مكون من 10 بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.