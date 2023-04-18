شيرين رضا: “فرحت بوفاة أبويا”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 02:51 مساءً - أكدت الفنانة شيرين رضا على ما صرحت به من قبل حول فرحتها بوفاة والدها على الرغم من حبها الشديد له، وذلك لأنها كانت تتمنى له الرحمة والراحة من المعاناة التي كان يعيشها بسبب مرضه على مدار 10 سنوات وتدهور حالته الصحية .

قالت شيرين رضا خلال استضافتها في برنامج “أنا والقناع” مع الإعلامية منى عبد الوهاب: “أبويا قعد 10 سنين عيان، والحالة ابتدت تسوء أكتر وكان صعبان عليا” .

تابعت: “محمود رضا كان بيطلع السلم جري، ميحبش يستعمل الاسانسير ورياضي جدا فإنك تشوفيه محبوس جوة جسم تقريبا خلص، دي كانت واجعاني علشانه .. هو سجين لجسم مش قادر ياكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يروح الحمام” .

أضافت: “دعيت ربنا يرحمه، أنا مش عايزاه يمشي بس عايزاه يترحم بس مينفعش الاتنين يبقوا مع بعض .. أنا كان نفسي يترحم من اللي هو فيه بأي طريقة” .

وتحدثت شيرين رضا عن والدها الفنان الراحل محمود رضا قائلة: “كان لذيذ بشكل، مش عارفة اوصفلك إيه ولا إيه .. إزاي الراجل ده كان بيتكلم معايا من صغري ويشرحلي حاجات اعملها ومعملهاش وإزاي استعمل مخي .. هو كان متفهم وعنده مجال كبير للنقاش” .