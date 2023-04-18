كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 02:51 مساءً - أكدت الفنانة شيرين رضا على ما صرحت به من قبل حول فرحتها بوفاة والدها على الرغم من حبها الشديد له، وذلك لأنها كانت تتمنى له الرحمة والراحة من المعاناة التي كان يعيشها بسبب مرضه على مدار 10 سنوات وتدهور حالته الصحية .
قالت شيرين رضا خلال استضافتها في برنامج “أنا والقناع” مع الإعلامية منى عبد الوهاب: “أبويا قعد 10 سنين عيان، والحالة ابتدت تسوء أكتر وكان صعبان عليا” .
تابعت: “محمود رضا كان بيطلع السلم جري، ميحبش يستعمل الاسانسير ورياضي جدا فإنك تشوفيه محبوس جوة جسم تقريبا خلص، دي كانت واجعاني علشانه .. هو سجين لجسم مش قادر ياكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يروح الحمام” .
أضافت: “دعيت ربنا يرحمه، أنا مش عايزاه يمشي بس عايزاه يترحم بس مينفعش الاتنين يبقوا مع بعض .. أنا كان نفسي يترحم من اللي هو فيه بأي طريقة” .
وتحدثت شيرين رضا عن والدها الفنان الراحل محمود رضا قائلة: “كان لذيذ بشكل، مش عارفة اوصفلك إيه ولا إيه .. إزاي الراجل ده كان بيتكلم معايا من صغري ويشرحلي حاجات اعملها ومعملهاش وإزاي استعمل مخي .. هو كان متفهم وعنده مجال كبير للنقاش” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا: “فرحت بوفاة أبويا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.