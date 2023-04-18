تعليق زينة على كتابة اسم محمد سامي 6 مرات بتتر مسلسل “جعفر العمدة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 02:51 مساءً - علقت الفنانة زينة على تكرار اسم المخرج محمد سامي على تتر مسلسله “جعفر العمدة” ل 6 مرات، والتي تشارك أيضا في بطولته .

أشارت الفنانة زينة خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم إلى أن قيام محمد سامي بهذا الأمر من أجل إرضاء والدته وفقا لما صرح به من قبل .

فقالت: “أنا شايفة إن هو كتب اسمه 6 مرات علشان خاطر مامته، فدي حاجة كويسة إن هو عايز يرضي أمه .. رضا الأم حاجة مهمة جدا” .

تابعت زينة: “يكتبه ان شاء الله 20 مرة، ما دام هو مبسوط ومامته فرحانة بيه، دي حاجة كويسة بالعكس أزعل ليه ومعنديش مشكلة خالص، مين أغلى من الأم علشان نرضيها” .

أضافت: “راجل بار بأهله، ربنا يسعده ويسعد مامته بيه ويكتب اسمه 10 مرات .. راجل بيتعب 8 شهور في المسلسل، قصته والمؤلف ومخرج العمل ونجح ومكسر الدنيا فيعمل اللي هو عايزه” .

وفي سياق آخر، أكدت زينة على عدم وجود أية خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي على الإطلاق، إلا أنها لن تتعاون معه مجددا، فقالت: “معنديش نقطة خلاف مع محمد سامي، لكن لأ مش هشتغل معاه تاني” .

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” يعرض ضمن موسم رمضان 2023، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر .

ويشارك في بطولته: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، طارق النهرى وغيرهم .