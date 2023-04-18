شكرا لقرائتكم خبر عن أوفست يكرم ابن عمه مغنى الراب الراحل "تيك أوف" بوشم كبير على ظهره.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مغنى الراب الأمريكى أوفست، زميله المقتول وابن عمه مغنى الراب "تيك أوف"، برسم وشم على هيئة صورة كبيرة له على ظهره، وكشف مغنى الراب بفرقة ميغوس، البالغ من العمر 31 عامًا، النقاب عن وشم عملاق لصورة الرئيس الراحل محاطًا برسوم للفضاء تغطى ظهره بالكامل.

نشر أوفست صور الوشم على ظهره عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وعلق عليها: "Love you 4L & after"، وذلك وفقًا لما نقله موقع "pagesix".



الوشم على ظهر أوفست

تيك أوف، واسمه الحقيقى كيرسنيك خارى بول، أصيب برصاصة قاتلة فى الرأس والجذع خلال ليلة فى هيوستن، بولاية تكساس، يوم 1 نوفمبر 2022 عندما كان عمره 28 عامًا، وبعد أيام قليلة من إقامة نصب تذكارى مرصع بالنجوم لـ Takeoff، لجأ Offset إلى وسائل التواصل الاجتماعى ليقول إن "قلبه محطم، وأن الألم لا يطاق".

كما كتب مغنى أغنية "Clout" على "إنستجرام" فى نوفمبر الماضى: "الألم الذى تركته لى لا يطاق.. قلبى محطم ولدى الكثير من الأشياء لأقولها، لكن لا يمكننى العثور على الكلمات.. كنت أنام وأستيقظ على أمل أن يكون كل هذا حلمًا، لكنه حقيقة، والواقع يبدو وكأنه كابوس".



تيك أوف قبل وفاته بطلق نارى

وأخبر أوفست، معجبيه بأمنيته أن يتمكن من العناق والضحك والتدخين والغناء مع Takeoff "مرة أخيرة"، وأضاف: "أعرف أن شخصًا له نفس روحك موجود فى الجنة الآن.. آمل أن تتمكن من رؤية مدى حبنا وافتقادنا لك.. لقد تركت حفرة فى قلبى لن تملأ أبدًا".

بعد شهر من الوفاة المروعة، قال الأب لخمسة أطفال، أنه لم يكن على ما يرام، وغرد بأنه "كان فى مكان مظلم بينما كان حزينًا على وفاة تيك أوف".

اعتقلت السلطات باتريك كزافييه كلارك، واتهمته بقتل "تيك أوف"، وفى 4 يناير 2023، نشر سندًا قيمته مليون دولار وأُطلق سراحه من السجنن ووفقًا لمحاميه، أصر "كلارك" على براءته من التهمة.