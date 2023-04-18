شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء اللجنة العليا للقومي للمسرح يحتفلون بعيد ميلاد الناقدة عبلة الرويني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش اجتماعهم الأول احتفل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري بعيد ميلاد الناقدة الكبيرة عبلة الرويني والذي تزامن مع أول اجتماعات اللجنة وناقشت فيه تفاصيل الدورة المقبلة، وترأس الاجتماع الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والدكتور هاني أبوالحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمنتج هشام سليمان، والكاتب وليد يوسف، والمخرج اسلام إمام، والمنسق العام للمهرجان ماجدة عبد العليم ، ورئيس لجنة الأعلام بالمهرجان الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر .

كان قد ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع السياسة العامة للدورة الخامسة عشرة، كما تحددت خطط العمل للمهرجان، وتم مناقشة عدة موضوعات خلال الاجتماع منها : موعد انطلاق المهرجان وتعديلات في لائحة المهرجان، والاستقرار على عنوان الدورة الجديدة، ومواعيد فتح وغلق المشاركة في الدورة الجديدة، واقتراحات لأعضاء لجنة المشاهدة، والمكرمين،

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام ، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري ، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.