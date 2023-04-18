محمد سامي عن هذا الفنان: “نفسي أخده ليا أربيه عندي في البيت مع بناتي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 03:54 مساءً - أعرب المخرج محمد سامي عن حبه الكبير للفنان الشاب أحمد داش، مشيدا بموهبته الكبيرة وتعاونهما في مسلسل “جعفر العمدة”.

قال محمد سامي في تصريحات له لبرنامج “ET بالعربي”: “داش أنا نفسي أخده ليا أربيه عندي في البيت مع بناتي” .

تابع: “ماشاء الله عليه خريج جامعة أمريكية وأحمد نجم كبير، نجم في أخلاقة وفي صفاته وفي رزانته وتركيزه واجتهاده” .

وكشف محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل “جعفر العمدة” عن أنه كان قد كتب دور “سيف” لأحمد داش ولم يفكر في أي شخص آخر لهذا الدور .

كما تحدث “سامي” عن سعادته بمشاركة الفنان منذر رياحنة بالعمل أيضا، قائلا: “منذر وعظمة منذر وإحساس منذر وذوقه وعينه اللي بتعبر 100 تعبير في الثانية” .

أضاف عن أبطال مسلسل “جعفر العمدة”: “كل الممثلين دي كانت في اللوكيشن عايزة تنجح .. أي حد أنا نسيته ونسيت أقول اسمه هو فوق راسي هو فوق راسي” .

وأشاد محمد سامي بالفنان “أحمد فهيم” الذي جسد بالمسلسل شخصية “سيد العمدة” واصفا إياه بأنه من أعظم الفنانين في مصر، موجها رسالة بعدم تشبيهه أو مقارنته بخاله الفنان الراحل خالد صالح .

فعلق على ذلك قائلا: “أنا مش عايزكم كإعلام تزنقوا أحمد فهيم في حتة عشان قرابته بخالد صالح فهو شبهه .. هو لا يمت لخالد صالح رحمة الله عليه بأي صلة في التمثيل وبإذن الله يعدي خالد صالح بكتير كمان” .

وأكد المخرج محمد سامي على عدم وجود خلافات بينه وبين الفنانة زينة، وأن الأخيرة قدمت دورها في مسلسل “جعفر العمدة” الذي يقوم بإخراجه بشكل جيد جدا .

وأشار إلى أن مشكلة ترتيب الأسماء التي تردد عن وقوعها في كواليس العمل بين بطلات المسلسل وسبق وأن تحدثت عنها الفنانة منة فضالي في تصريحات لها لا علاقة له بها .

فقال: “أنا مليش أي علاقة بالكلام ده، تنسيق التترات ده حاجة بتخص المنتج بتاع العمل، دي تعاقدات الممثلين مع الشركة المنتجة .. أنا بشرف على الشكل الفني للتتر” .

وعن وجود خلاف بينه وبين الفنانة زينة، علق محمد سامي قائلا: “إطلاقا، معنديش أي مشكلة .. زينة زميلة اشتغلت معايا مسلسل وعملت دورها بشكل كويس جدا وليها كامل الاحترام” .