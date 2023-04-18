أفلام عيد الفطر 2023| مشاهد رعب وغموض في "يوم 13"

ياسر رشاد - القاهرة - تتخذ قصص الرعب نصيبها من السباق السينمائي لعيد الفطر 2023، من خلال فيلم "يوم 13"، وهو أول فيلم روائي 3D في الوطن العربي.

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قصة فيلم يوم 13

تأتي أحداث فيلم يوم 13، مع "عز الدين" الذي يعود من الخارج بعد سنوات من الغربة ليفتح قصر العائلة استعدادًا للعيش فيه، وتحدث له الكثير من المواقف بداخله لا تفسير لها.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 من بطولة: "دينا الشربيني والفنان شريف منير وأحمد داود ومحمود حافظ وأروى جودة ونسرين أمين، ومن إخراج وتأليف وائل عبدالله".

أيام وينتهي الماراثون الدرامي الرمضاني ويلحقه نوع آخر من الإنتاجات الفنية ألا وهو السينما، إذ تستقبل صالات العرض في عيد الفطر 6 أفلام متنوعة بين الكوميديا والأكشن والرعب.