أمسية استثنائية عمار الشريعي وعبد الرحمن الأبنودي في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل الأوبرا المصرية، ليلة غنائية استثنائية لإحياء ذكرى الموسيقار الكبير عمار الشريعي والشاعر القدير الخال عبد الرحمن الأبنودي، في أوبرا إسكندرية.

اقرأ أيضًا..الأوبرا في رمضان | علي الحجار في الإسكندرية.. الليلة

موعد حفل ذكرى عمار الشريعي وعبد الرحمن الأبنودي

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد الموافق 30 إبريل مع الفنانة هدى عمار، في الساعة الـ 8 مساءً، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا إسكندرية

عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعي

هو واحد من رواد الموسيقى العربية، من مواليد مدينة سملوط في الكميا، وله علامامت ذهبية في الموسيقى على وجه التحديد التصويرية في عدد من المسلسلات والأفلام.

رحل عمار الشريعي في ديسمبر 2012، نتيجة مضاعفات أمراض القلب والرئة، تاركًا إرثًا موسيقيًا لأكثر من 220 عملاً موسيقيًا.