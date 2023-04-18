الظهور الفني الأول لبنت “دنيا سمير غانم” كايلا في مسلسل “جت سليمة”.. شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:51 مساءً - ظهرت «كايلا رامي رضوان»، ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، لأول مرة، مع والدتها، بأحد مشاهد مسلسل «جت سليمة».

أول ظهور فني لـ كايلا رامي رضوان

يعد هذا الظهور هو الثالث لـ«كايلا»، بعدما ظهرت للمرة الأولى مع والدتها على خشبة المسرح، ضمن عروض مسرحية «أنستونا»، والمرة الثانية في حفل زفاف، إذ تحرص «دنيا» على إبعادها عن الكاميرات والتصوير.

تعليقات الجمهور

وجاءت التعليقات كالتالي: “خطيرة”، “عسولة وجميلة وفيها قبول غير طبيعي لازم تعمل حاجات كتير للاطفال”، “بجد مسلسل في حتة تانية باين التعب فيه مسلسل محترم مفيهوش استخفاف بينا نفرج أولادنا عليه واحنا مطمنين ومستمتعين شابوه ليهم جميعا”.

مالا تعرفه عن كايلا رامي رضوان

كايلا من مواليد مارس 2014، وهي الابنة الوحيدة لدنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ولم ينشر لها أي صورة توضح ملامح وجهها.

كايلا رامي رضوان تعتبر واحدة من أشهر الأسماء التي تتردد الآن على ألسنة الجماهير، وذلك بسبب العائلة الفنية التي يرجع أصلها لها، كايلا هي ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والتي تعتبر الآن واحدة من أشهر نجمات مصر والوطن العربي، أما والدها فهو المذيع الأشهر الإعلامي الكبير رامي رضوان.

تنمّر الجمهور على كايلا

وكانت “كايلا” قد تعرضت للتنمر خلال الفترة الماضية بعد ظهورها الأول مع والدتها في أحد العروض الخاصة بمسرحيتها الجديدة مما اضطر خالتها الفنانة إيمي سمير غانم، للدخول في مشادات كلامية مع بعض المتنمّرين على صورتها.

حيث عبّرت إيمي سمير غانم، عن استيائها الشديد من هذه التعليقات التي تنمر أصحابها على ابنة شقيقتها، وتركوا كلمات مسيئة لطفلة عمرها سنوات قليلة، لتدخل معهم في اشتـباك من خلال التعليقات.

رامي رضوان يرد على المتنمرين على ابنته كايلا

ومن جانبه، رد الإعلامي رامي رضوان لأول مرة على المتنمرين على ابنته “كايلا”، مشيرا إلى أنها «زي القمر» في عيونه وعيون والدتها، ولا يهم آراء ضعفاء النفوس.

وأضاف «رضوان» في لقاء مع برنامج «إنسايدر بالعربي»: «مش هرد على حد الصراحة، لأنه مبديش قيمة للي بلا قيمة، والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي، بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه؟ ولا بشوفهم».

وتابع رامي رضوان: «بنتي زي القمر ربنا يحرسها أحلى واحدة في الدنيا في عيون أبوها وأمها وده يكفي، حد شايفها حلوة أو مش حلوة ولا يفرق معايا».

مسلسل «جت سليمة»

مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، يعرض حصريًا عبر شاشة قناة cbc وART حكايات ضمن مسلسلات رمضان 2023، وأيضا عبر منصة watch it و«شاهد vip».

وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم خلال الأحداث دور “سليمة” التي تقوم بقراءة قصة لشقيقها الصغير “عمر”، وفجأة تدخل في إطار من الخيال بعصر مختلف بدون شقيقها، وتبدأ في رحلة البحث عنه في هذا الزمن.

أبطال مسلسل «جت سليمة»

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، غادة طلعت، سلوى خطاب، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، الطفل آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، ندى عزت، وأشرف نصر، ومن إخراج إسلام خيرى وإنتاج محمد أحمد السبكى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

يعرض مسلسل «جت سليمة» للنجمة دنيا سمير غانم، يوميا على قناة cbc الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

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